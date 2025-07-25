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Ekonomi

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan"a çevirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

New York

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