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Ekonomi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

New York

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB-", not görünümünün ise "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Türkiye'deki politika risklerine ve kredi notunu etkileyen zayıf ve güçlü unsurlara değinilen açıklamada, ülkenin düşük kamu borcu, dış finansmana erişimin sürdürülebilmesi, dayanıklı bankacılık sektörü ve "BB" grubunun ortalamasına göre yüksek kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla gibi güçlü yönlerinin bulunduğu vurgulandı.

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Açıklamada, Fitch'in temel senaryosunun politikaların 2026 boyunca görece sıkı kalacağı yönünde olduğu belirtilerek, 2028'deki seçimler öncesinde bir gevşeme beklendiği ancak negatif reel faizlere dönüşün öngörülmediği kaydedildi.

Haziranda yüzde 35'e düşen enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ancak bu oranın hala yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,9, 2026'da yüzde 3,5 ve 2027'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Artan politika güvenilirliğiyle desteklenen enflasyonda kalıcı düşüş ve makro dengesizlik riskinin azalmasının Türkiye'nin kredi notunda artışa neden olabileceği belirtilen açıklamada, dış tamponlarının belirgin şekilde güçlenmesinin de kredi notuna olumlu etki yapabileceği vurgulandı.

Fitch Ratings, geçen yıl eylül ayında, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ocak ayında yaptığı değerlendirmede de Türkiye'nin kredi notunu ve not görünümünü teyit etmişti.

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