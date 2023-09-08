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Ekonomi

Bakan Şimşek: Dünya Bankasının, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz

Deniz Çiçek Palabıyık  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Bakan Şimşek: Dünya Bankasının, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasından sağlanan 35 milyar dolarlık yatırım paketini değerlendirerek, "Bu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolar tutarındaki üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz Orta Vadeli Program'ın (OVP) başarılı şekilde yürütülmesini desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından Dünya Bankasından sağlanan 35 milyar dolarlık yatırım paketine ilişkin paylaşım yaptı.

Dünya Bankasının Türkiye'ye yönelik yatırım paketini artırma kararının, OVP'nin onayı niteliği taşıdığına işaret eden Şimşek, "Banka, Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı önümüzdeki üç yıl içinde iki kattan fazla arttırarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankasının paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz. Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolar tutarındaki üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı şekilde yürütülmesini desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, OVP'nin, iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçladığını aktarırken, "Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor." ifadesini kullandı.

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