Ekonomi

Bakan Şimşek: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi KKTC’de başarıyla kurulmuş ve testleri tamamlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlıkça geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin (BKMYBS) KKTC'de başarıyla kurularak bütün testlerinin tamamlandığını, projenin 1 Ocak 2026'da uygulamaya alınacağını belirtti.

Seda Tolmaç  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Bakan Şimşek: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi KKTC’de başarıyla kurulmuş ve testleri tamamlanmıştır Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü için Ankara'da bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Şimşek, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı. Resepsiyon şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Burada konuşan Şimşek, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askere Allah'tan rahmet dileyerek, "Millet olarak uğradığımız bu büyük kaybın acısını gerçekten tarif etmek çok zor. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, milletimize tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

Anavatan ve garantör Türkiye'nin Kıbrıslı Türk kardeşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Kıbrıs meselesine adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir çözüm bulunması için yıllardır yoğun çaba sarf ediyoruz. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'de istikrarın hakim olması ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının korunması için güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. KKTC'nin hak ettiği şekilde uluslararası toplumun saygın ve tanınmış bir üyesi haline gelmesi, her alanda kalkınması, gelişmesi için Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle fikir ve gönül birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 4 yıldır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya ve diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkiler geliştirmeye davet ettiğini vurguladı.

Bağımsızlığın ancak güçlü iktisadi ve mali temellerle kalıcı hale geldiğinin altını çizen Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle turizm, eğitim, finansal hizmetler ve dijitalleşme alanlarında öne çıkmasını sağlamak için desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vizyonla KKTC'nin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'yla kalkınma hedeflerine çok güçlü destek veriyoruz. 2025 Anlaşması Türkiye ile KKTC arasında bugüne kadar imzalanmış en kapsamlı mali işbirliği anlaşmasıdır. Bu çerçevede ülkemizde olduğu gibi KKTC'de de bir taraftan bütçe disiplini, bir taraftan bütçede yatırımlara ayrılan payın artırılması gibi kamuda dijitalleşme gibi kritik alanlarda birlikte ilerliyoruz."

Şimşek, KKTC Maliye Bakanlığının teknoloji altyapısının güçlendirilmesini de önemsediklerini dile getirerek, "Bu kapsamda Bakanlığımızca geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) KKTC'de başarıyla kurulmuş ve bütün testleri tamamlamıştır. Bu önemli proje 1 Ocak 2026'da uygulamaya alınacaktır." bilgisini verdi.

Kıbrıs meselesine ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin önemli tezahürü olan KKTC'ye milletçe ve devletçe sahip çıkmaya devam edeceklerini aktaran Şimşek, "Merhum Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın öncülüğünde Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele sayesinde bugün Kıbrıs'ta kardeşlerimiz huzur ve güven içinde yaşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık tutkusuyla dalgalanan bayrağı altında nice 15 Kasımlara, nice bayramlara birlikte erişmeyi temenni ediyorum."

