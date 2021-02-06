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Ekonomi

Bakan Pekcan'dan serbest bölge mükelleflerine yönelik düzenlemeye ilişkin paylaşım

Bakan Pekcan, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartının 2020 yılı için yüzde 80'e düşürüldüğünü belirtti.

Zeynep Çetinkaya   | 06.02.2021
Bakan Pekcan'dan serbest bölge mükelleflerine yönelik düzenlemeye ilişkin paylaşım

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na değindi.

Bakan Pekcan paylaşımında, "Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartı 2020 yılı için yüzde 80'e düşürüldü. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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