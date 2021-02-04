Euro
8.54
Dolar
7.12
BIST 100
1,543.02
Altın
1,810.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.
logo
Ekonomi

Bakan Pekcan: Yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu ertelendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi." dedi.

Ömer Yasin Ergin   | 04.02.2021
Bakan Pekcan: Yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu ertelendi Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Diyarbakır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan, burada yaptığı açıklamada, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegalliler Kovid-19 aşısının dağıtımında Afrika'nın ikinci plana atıldığını düşünüyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 67 kişi hayatını kaybetti
Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 60 bine yaklaştı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (04 Şubat 2021)
Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 günlük toplanma yasağı ilan edildi

Benzer haberler

Bakan Pekcan: Yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu ertelendi

Bakan Pekcan: Yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu ertelendi

Bakan Pekcan: Denetimlerimizde yüzde 2,3 civarında üründe fahiş fiyat belirledik

Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleşti

Türk Eximbank ile Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı

Türk Eximbank ile Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı
Ticaret Bakanı Pekcan, DTÖ Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı: Eşitsizlikler giderilmeli

Ticaret Bakanı Pekcan, DTÖ Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı: Eşitsizlikler giderilmeli
Bakan Pekcan: Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımlarının piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaştı

Bakan Pekcan: Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımlarının piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaştı