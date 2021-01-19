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Ekonomi

Bakan Pekcan: Müteahhitlik sektörümüz 128 farklı ülkede 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmakta

Ticaret Bakanı Pekcan, "Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 19.01.2021
Bakan Pekcan: Müteahhitlik sektörümüz 128 farklı ülkede 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmakta Fotoğraf: Muhammed Yaylalı / AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Müteahhitlik firmalarının 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedelinin an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını kaydeden Bakan Pekcan, "Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır." şeklinde konuştu.

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