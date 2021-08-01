Bakan Pakdemirli: Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Van'da sel felaketinden etkilenen yetiştiricilerin yanında olduklarını belirterek, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.