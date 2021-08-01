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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını bildirdi.

Enes Duran   | 01.08.2021
Bakan Pakdemirli: Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Van'da sel felaketinden etkilenen yetiştiricilerin yanında olduklarını belirterek, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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