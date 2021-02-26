Euro
8.92
Dolar
7.34
BIST 100
1,468.57
Altın
1,761.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı toplantıya canlı bağlantı gerçekleştiriyor. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatı sona yaklaşıyor.
logo
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Üretici ve balıkçılarımıza destek ödemesine bugün başlıyoruz

Merve Özlem Çakır   | 26.02.2021
Bakan Pakdemirli: Üretici ve balıkçılarımıza destek ödemesine bugün başlıyoruz

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici ve balıkçılara yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlandığını bildirdi.

Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı kapsamında da 230 bin 960 lira destek ödeyeceğiz." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Avrupa ülkeleri martta Kovid-19 kısıtlamalarında gevşemeye gidiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından alacak

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli: Üretici ve balıkçılarımıza destek ödemesine bugün başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: Üretici ve balıkçılarımıza destek ödemesine bugün başlıyoruz