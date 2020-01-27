Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
121,198.00
Altın
1,582.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığspor tesislerinde açıklamalarda bulunuyor Elazığ Sürsürü Mahallesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
logo
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize tarımsal destekler bugün ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deprem felaketinin etkilediği Elazığ ve Malatya'da yaşayan çiftçilerin 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal desteklerini, bugün üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 27.01.2020
Bakan Pakdemirli: Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize tarımsal destekler bugün ödenecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, deprem felaketinin etkilediği Elazığ ve Malatya'ya yönelik tarımsal destek ödemelerindeki değişikliğe ilişkin bilgi verdi. 

İki ilde bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını belirten Pakdemirli, "Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçilerin 31 Ocak'ta yapılması planlanan 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemelerini bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bu kapsamda Elazığ ve Malatya'daki üreticilere buzağı için 23 milyon lira, yem bitkileri için 6,5 milyon lira, hububat için 3 milyon lira, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK) için 700 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 100 bin lira destek ödemesi yapacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli: Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize tarımsal destekler bugün ödenecek

Bakan Pakdemirli: Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize tarımsal destekler bugün ödenecek

Deprem sonrası riskli yapılara ilişkin bilgi almak isteyenler ALO 181'i arıyor

İran'ın Traktör takımı taraftarlarından Türkiye'ye destek ve taziye mesajı

Türkiye su ürünleri ihracatında 2023 hedefini şimdiden yakaladı

Türkiye su ürünleri ihracatında 2023 hedefini şimdiden yakaladı
Deprem bölgesine yardım seferberliği

Deprem bölgesine yardım seferberliği
MSB: Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdi

MSB: Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdi