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Ekonomi

Bakan Pakdemirli, Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan Silvan Projesi alanında incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Silvan Projesi'nin 18 milyar liralık devasa bir proje olduğunu belirterek, "2023 yılına varmadan tam anlamıyla bitirme ve bölgeyi tam anlamda sulamaya kavuşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ömer Yasin Ergin,Ahmet Kaplan   | 22.01.2021
Bakan Pakdemirli, Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan Silvan Projesi alanında incelemelerde bulundu Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı

Diyarbakır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan Silvan Projesi kapsamında inşa edilen ve gövde dolgusu tamamlanan Silvan Barajı alanında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Silvan Projesi'nin Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin en büyük sulama projesi olduğunu söyledi. Projeyle, toplamda neredeyse 250 bin hektara varan bir sulamanın söz konusu olduğuna işaret eden Pakdemirli, buranın ekonomiye yıllık 2 milyar liralık katkı ve 305 bin kişiye iş imkanı sunacağını bildirdi.

Bu projenin Diyarbakır'ın çehresini tamamen değiştirecek bir proje olduğunu vurgulayan Pakdemirli, proje kapsamındaki barajın yarın gövde dolgusunun bitmesi dolayısıyla tören düzenleneceğini dile getirdi.

Barajın yaklaşık yüzde 75 seviyelerine geldiğini ifade eden Pakdemirli, gelecek ağustos ayında barajda su tutmaya başlayacaklarını söyledi.

"Diyarbakır'a tersine bir göç yaşanacak"

Bakan Pakdemirli, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız ile yapacağımız programda sadece bu barajla ilgili merasim değil Başlar ve Ergani Barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışını yapacağız. Silvan Projesi'nin toplamına baktığımız zaman 8 barajı, sulama tesisleri ve kanalları oluşturan 18 milyarlık mega, devasa bir proje. Bu devasa projeyi de inşallah 2023 yılına varmadan da tam anlamıyla bitirme ve bölgeyi de tam anlamda sulamaya kavuşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Her sulamaya açtıkları dekarda yaklaşık bin liradan fazla gelir olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bunun anlamı, kuru tarımdan sulu tarıma geçtiğiniz zaman neresinden baksanız bir hektarda 10 bin lira daha fazla çiftçinin, üreticinin geliri demektir. Özellikle sulamaya açılan ve açılmayan alanlarla ilgili göç oranlarına baktığınız zaman burada kesinlikle şunu söyleyebiliriz, Diyarbakır'a tersine bir göç yaşanacak, insanlar topraklarına tekrar geriye doğru koşacak. İnşallah bu ovada, bölgede tarımsal üretim ve hasıla çok fazla olacak, artacak."

"Meteorolojik kuraklık tarımsal kuraklığa dönmedi"

Bakan Pakdemirli, gazetecilerin kuraklığa ilişkin sorularını şöyle yanıtladı:

"18 yılda DSİ'nin yaptığı yatırımlarla bugün aslında kuraklığı hissetmiyoruz. Geçen yıl da bir kuraklık vardı ama Cumhuriyet tarihinin en önemli bitkisel üretimini gerçekleştirdik ve geçen yıl bitkisel üretimimiz bir yıl öncesine göre yüzde 6 arttı. Yani meteorolojik kuraklık tarımsal kuraklığa dönmedi, bunun sebebi depolama kapasitemiz sayesinde. İşte bu ve bunun gibi projelerin devamıyla inşallah ilerleyen yıllarda yağış rejimi azalsa dahi inşallah ülkemizde üretim devam edecek."

Pakdemirli'ye incelemelerinde, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ile DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız eşlik etti. Bakan Pakdemirli, helikopterle de alanı gezdi.

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