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Ekonomi

Bakan Özhaseki: Türkiye'nin 'Kayıp ve Zarar Fonu' içerisinde olması elzemdir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) "Kayıp ve Zarar Fonu" için oluşturulacak komisyonda Türkiye'nin de yer alması gerektiğini kaydetti.

Özcan Yıldırım  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Bakan Özhaseki: Türkiye'nin 'Kayıp ve Zarar Fonu' içerisinde olması elzemdir

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre,  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek COP28 organizasyonu öncesinde COP28 Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber ile video konferans yoluyla görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı kabul etmiş bir ülke olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ancak, oradaki konumumuzdan dolayı da 'Yeşil İklim Fonu'na ulaşmakta zorluk çektiğimizi herkes biliyor. Akdeniz Havzası'ndayız, iklim değişikliklerinden olumsuz şekilde en çok etkilenen ülkelerden birisiyiz. Bir tarafta seller, bir tarafta kuraklık gibi sıkıntıları da üst üste yaşıyoruz. Zaten dünyanın kabul etmiş olduğu ortalama sıcaklığı geçen bir ortamda bulunduğumuz da kesin. Bu nedenle Türkiye'nin 'Kayıp ve Zarar Fonu' içerisinde olması elzemdir, kaçınılmazdır. Orada 16'ncı paragrafta yer alan, bu 26 sandalyeli kurul komisyonunun özellikle G bendinden istifade ederek orada bulunmak istiyoruz. Bu konuda da başkanlık olarak tabii ki sizin destekleriniz son derece önemli."

"Türkiye'ye destek olunması konusunda gerekli desteği vereceğim"

Sultan Al Jaber de Türkiye'nin kurul üyeliği beklentisine yönelik olarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin 'Kayıp ve Zarar Fonu'na uygunluk konusunda birtakım kaygılarınızın olduğunu biliyorum. Size bir konuda şunu taahhüt etmek istiyorum. Türkiye'nin bu kurul üyeliği için gerekli girişimleri yapacağım. Özellikle de AB nezdinde bu konuda Türkiye'ye destek olunması konusunda açıkça gerekli desteği vereceğim ve savunacağım. Bunu size taahhüt ediyorum ve size söz veriyorum, sizin tarafınızdayım."

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