Bakan Nebati: Veriler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor
İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Veriler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.
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