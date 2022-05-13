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Ekonomi

Bakan Nebati: Veriler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor

Abdulselam Durdak   | 13.05.2022
Bakan Nebati: Veriler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Veriler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

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