Dolar
19.40
Euro
21.33
Altın
1,983.00
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Nebati, Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım girişleri hakkında açıklamalarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1975 ile 2001 arası Türkiye'ye toplam doğrudan yabancı yatırım girişinin 14 milyar dolar iken 2002-2023 Şubat döneminde bu rakamın 254,2 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Enes Duran  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Bakan Nebati, Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım girişleri hakkında açıklamalarda bulundu

Ankara

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye getirilecek yatırımlara yönelik yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu; ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir. Veriler apaçık önümüzde duruyor. 1975-2001 arası ülkemize toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 14 milyar dolar iken 2002-2023 Şubat döneminde bu rakam 254,2 milyar dolardır. 14 milyar dolar nerede, 254 milyar dolar nerede?"

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firma sayısının da 2002'deki 5 bin 600 seviyelerinden 2023 Ocak itibarıyla 79 bin 564'e çıktığını belirten Nebati, "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri oldu
Türkiye, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye edecek
Eminönü-Sultanahmet arasındaki tramvay seferleri yeniden başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazıyla ülkemize 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında kaynak kazandırdık
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Bakan Nebati, Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım girişleri hakkında açıklamalarda bulundu

Bakan Nebati, Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım girişleri hakkında açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Togg'u kullanarak Adana'dan Mersin'e gitti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet