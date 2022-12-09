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Ekonomi

Bakan Nebati, Şubat 2023'te 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." ifadesini kullandı.

Merve Özlem Çakır   | 09.12.2022
Bakan Nebati, Şubat 2023'te 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını açıkladı

Ankara

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti.

Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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