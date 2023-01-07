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Ekonomi

Bakan Nebati, 2022'de yürütülen vergi incelemelerine ilişkin paylaşım yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi müfettişlerince 2022'de yürütülen denetimlerde, 77 bin 610 mükellefin vergi incelemesinin tamamlandığını ve 207 bin 958 rapor düzenlendiğini belirtti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 07.01.2023
Bakan Nebati, 2022'de yürütülen vergi incelemelerine ilişkin paylaşım yaptı

Ankara

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vergi incelemelerine ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2011'de kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının, kurumsal tecrübesiyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine kararlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Nebati, şunları ifade etti:

"2022'de yürütülen vergi incelemelerinde, incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarlarıyla, vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında, Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık.

Bakanlığımız vergi müfettişlerince 2022'de yürütülen denetimlerde, 77 bin 610 mükellefin vergi incelemesini tamamlayarak 207 bin 958 adet rapor düzenledik. Söz konusu denetimlerde 76 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağıyla kamu zararını önledik."

Nebati, tamamlanan incelemeler sonucunda, başta sahte belge düzenleme ve kullanma olmak üzere vergi kaçakçılığı suçları nedeniyle 23 bin 780 mükellef hakkında 24 bin 466 vergi suçu raporu düzenleyerek ilgili kişilere yönelik Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracat yaparak katkı sağlayan mükelleflerimizi yaptığımız düzenleme ve teşviklerle destekleyecek, uyguladığımız politikalarla istikrarlı ekonomik gelişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Vergi inceleme ve denetim görevlerini yürütürken her zaman olduğu gibi devletimizin ve mükelleflerimizin haklarını koruyarak vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanıyla mücadele edecek, vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle oluşan haksız rekabeti önlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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