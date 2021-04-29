Euro
9.96
Dolar
8.21
BIST 100
1,401.52
Altın
1,772.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa ve sanatkara destek paketine başvuruların 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 29.04.2021
Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketine ilişkin yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık 1000 lira gelir desteğiyle, büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği süresi 1 ay daha uzatılmıştır.

Söz konusu destekler için yapılacak başvurular 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir.

TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank aracılığıyla esnaf ve sanatkara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenmiştir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 538 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hong Kong'da bir kişide Kovid-19'un bulaşıcı özelliği yüksek iki varyantına birden rastlandı
Avrupa ülkeleri Kovid-19 dönemini yasaklarla geçiriyor
Fransa Kovid-19 kısıtlamalarını 4 aşamada kaldırmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı

Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı

Ticaret Bakanı Muş: Üreten, büyüyen Türkiye vizyonuna katkı sunacağız

Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti

Ticaret Bakanı Muş: Tek amacımız 84 milyonun refahını yükseltmek

Ticaret Bakanı Muş: Tek amacımız 84 milyonun refahını yükseltmek
TBMM Başkanı Şentop, yeni atanan bakanlar Derya Yanık, Mehmet Muş ve Vedat Bilgin'i tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, yeni atanan bakanlar Derya Yanık, Mehmet Muş ve Vedat Bilgin'i tebrik etti