Dolar
18.81
Euro
20.50
Altın
1,927.56
ETH/USDT
1,637.50
BTC/USDT
22,912.00
BIST 100
5,562.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarla ilgili video paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları anlatan videoyu paylaştı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı   | 23.01.2023
Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarla ilgili video paylaştı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, sosyal medya hesabından, "Dünyada beşinci, Türkiye'de birinci, çok yakında" ifadeleriyle paylaştığı videoya göre, ilk fidanları geçen yıl İstanbul'un fethinin yıl dönümünde dikilen millet bahçesinin altyapı imalatlarının yüzde 95'i tamamlandı.

Sosyal donatıları 70 bin metrekarelik kapalı alana yayılan millet bahçesi, yüzölçümü olarak Türkiye'de birinci, dünyada beşinci sırada yer alacak.

Şehir parkında spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, etkinlik çayırı ve sergi alanı, aşevi, kütüphane, millet kıraathaneleri yer alacak ve doğal ürünler yetiştirilecek.

Bahçede kuzey ve güney yönünde uzanan "Abıhayat" deresi, seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları bulunacak.

Deprem riskine karşı da bahçede toplanma alanı kurulacak. Afet anında 40 bin çadır kurulabilecek ve 165 bin kişilik acil barınma alanı oluşturulabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HDP'nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusu bu hafta karara bağlanabilir
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcuların beğenisini kazandı
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık hakkındaki cezaya itiraz edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türk Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakmanın özgürlükle alakası yok
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi

Benzer haberler

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarla ilgili video paylaştı

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarla ilgili video paylaştı

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı

İLBANK'tan Bursa'ya son 4 yılda 3 milyar 696 milyon lira yatırım desteği

Bakan Kurum: Amacımız, hayalimiz, hedefimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var

Bakan Kurum: Amacımız, hayalimiz, hedefimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var
Bakan Kurum'dan Roman vatandaşlara yönelik sosyal konut projesine ilişkin açıklama

Bakan Kurum'dan Roman vatandaşlara yönelik sosyal konut projesine ilişkin açıklama
Azerbaycan, çevreye verdiği zarar nedeniyle Ermenistan aleyhinde tahkim süreci başlattı

Azerbaycan, çevreye verdiği zarar nedeniyle Ermenistan aleyhinde tahkim süreci başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet