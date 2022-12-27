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Ekonomi

Bakan Kirişci: Hayvanlara mikroçip uygulamasında sorun yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvanlara çip takılması uygulamasında bir sorunun olmadığını, kimliklendirme işleminin Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerinde yapıldığını bildirdi.

Enes Duran   | 27.12.2022
Bakan Kirişci: Hayvanlara mikroçip uygulamasında sorun yok

Ankara

Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin, sahipsiz hayvanlar ile evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması uygulamasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlar için yapılması planlanan barınakların sorulması üzerine Kirişci, çalışmanın devam ettiğini, İstanbul'da 39 ilçeye yazıyı gönderildiğini ve bu belediyelerin değerlendirme sonrası dönüş yapacağını söyledi.

Kirişci, İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda barınakların yapılacağı yerlerinin hazır olduğu bilgisini vererek, istenildiği takdirde belediyeler ve Valilik koordinasyonunda bu yerlerin verilebileceğini kaydetti.

"Mikroçip bulunmadığı" iddialarına ilişkin bir soru üzerine Kirişci, "Çip krizi yok, kimliklendirme işlemini il ve ilçe müdürlüklerimiz yapıyor." dedi.

Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin de "Bakacağız, şu ana kadarki rakamlar ve genel gidişatına da bakarak onu değerlendireceğiz. 5 gün var, olabilir." diye konuştu.

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