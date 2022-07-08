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Ekonomi

Bakan Kirişci: Çay üreticisine 749,4 milyon lira budama tazminatı ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün itibarıyla 185 bin 241 çay üreticisine, 749 milyon 488 bin 735 lira budama tazminatı ödemesinin başladığını bildirerek "Çay üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 08.07.2022
Bakan Kirişci: Çay üreticisine 749,4 milyon lira budama tazminatı ödemesi başladı

Ankara

Kirişci, Twitter hesabından, çay üreticilerine yapılan ödemelere ilişkin paylaşım yaptı.

Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla bu yıl yeniden başlatılan 1/7 oranında verim budamasına tabi tutulan ruhsatlı çay alanlarında, budamadan doğan gelir kaybının telafisi için dekara 7035 lira ödeme yapılmasına dair düzenleme gerçekleştirildiğini belirten Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün itibarıyla 185 bin 241 çay üreticimize, 749 milyon 488 bin 735 lira budama tazminatı ödemesi başladı. Çay üreticilerimize hayırlı olsun." ​​​​​​​

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