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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A'yı Aralık ayında 5B'yi ise 2021'in ilk yarısında fırlatıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın Aralık ayında, Türksat 5B'nin ise 2021'in ilk yarısında fırlatılacağını bildirdi.

Sefa Şengül   | 19.11.2020
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A'yı Aralık ayında 5B'yi ise 2021'in ilk yarısında fırlatıyoruz

TBMM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payının, 2023 yılında yüzde 60 olacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın Aralık ayında, Türksat 5B'nin ise 2021'in ilk yarısında fırlatılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, "1714 kilometre otoyol uzunluğunu 3 bin 325'e çıkardık. Hedefimiz toplam otoyol uzunluğumuzu 8 bin 187 kilometreye çıkarmak." diye konuştu.

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