Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı nisan sonu yolcu alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda, nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.
stanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe Metrosu'ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. İstanbul’da an itibarıyla 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımı devam ediyor"
Karaismailoğlu, "Metroda, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz" diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.