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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe Metrosundaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor Eski bakan Zeki ergezen için TBMM de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti
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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı nisan sonu yolcu alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda, nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.

Fatma Eda Topcu   | 03.10.2020
Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı nisan sonu yolcu alacak

stanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluGayrettepe Metrosu'ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. İstanbul’da an itibarıyla 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımı devam ediyor"

Karaismailoğlu, "Metroda, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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