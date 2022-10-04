Dolar
18.58
Euro
18.34
Altın
1,707.20
ETH/USDT
1,349.00
BTC/USDT
19,943.00
BIST 100
3,439.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılışı’nda konuşuyor Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon’da 5. Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: İkinci çeyrekte haberleşme sektörü yüzde 32 büyüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ikinci çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29,2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 04.10.2022
Bakan Karaismailoğlu: İkinci çeyrekte haberleşme sektörü yüzde 32 büyüdü

Ankara

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu" değerlendirdi.

2022 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 459 şirketin 828 yetki belgesi bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin ikinci çeyrekte net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29,2 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 88,5 milyona ulaştığını, mobil abone yaygınlığının da yüzde 104,6 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, mobil abonelerin 82,4 milyonunun 4,5G aboneliğini tercih ettiğini kaydetti. 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 93’ünü oluşturduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,8 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonu ile aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

2,2 milyon mobil numara taşındı

Karaismailoğlu, ikinci çeyrekte yaklaşık 2,2 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığına dikkati çekerek, toplam taşınan mobil numara sayısının 162 milyona ulaştığını bildirdi.

İnternet abone sayısının 71 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının 89,5 milyona çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, abone sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttığını ifade etti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde 488 bin kilometre fiber altyapısına ulaştıklarını belirten Karaismailoğlu, fiber internet abone sayısının da yıllık bazda yaklaşık yüzde 20,4 artışla 5,2 milyonu geçtiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, genişbant internet abonelerin kullanımlarının da 2022 yılı ikinci çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdiğini belirterek, sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımının 238 gigabyte seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımın da 12,8 gigabyte seviyesinde gerçekleştiği bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da geçen yılki orman yangını endemik bitki türlerine de zarar verdi
"Kullanılmış su tasarrufu"nda yıllık 5,7 milyar metreküplük hedef
Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli adliyede
AYM, sanığın yokluğunda davanın bitirilebilmesine yönelik CMK fıkrasını iptal etti
Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: İkinci çeyrekte haberleşme sektörü yüzde 32 büyüdü

Bakan Karaismailoğlu: İkinci çeyrekte haberleşme sektörü yüzde 32 büyüdü

Bakan Karaismailoğlu: 2023 yılında 5G'nin tüm Türkiye'ye yayılması için önemli bir planımız var

Bakan Karaismailoğlu: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı hizmete açılıyor

Karaismailoğlu: Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Projesi'nde 26 bin 316 metrelik tünel kazısını tamamladık

Karaismailoğlu: Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Projesi'nde 26 bin 316 metrelik tünel kazısını tamamladık
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 2 Ekim Pazar günü hizmete açılıyor

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 2 Ekim Pazar günü hizmete açılıyor
Bakan Karaismailoğlu Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu: Bir yılda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Bakan Karaismailoğlu Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu: Bir yılda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet