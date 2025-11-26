Bakan Kacır'dan araştırmacılara "77. Uluslararası Uzay Kongresi"ne katılma çağrısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Araştırmacılarımızı, bildiri başvurularını yaparak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesiyle güçlü uzay vizyonunu dünyayla paylaşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Kacır, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin, söz konusu kongreye, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:
"10 bini aşkın katılımcının yer alacağı bu dev etkinlikte, bilimsel oturumlar, teknoloji tanıtımları ve çok paydaşlı etkileşimlerle uzayın geleceğine dair küresel gündem Türkiye'de şekillenecek. Araştırmacılarımızı, bildiri başvurularını yaparak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesiyle güçlü uzay vizyonunu dünyayla paylaşmaya davet ediyorum. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 28 Şubat 2026."
