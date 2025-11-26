Dolar
Ekonomi, Teknoloji

Bakan Kacır'dan araştırmacılara "77. Uluslararası Uzay Kongresi"ne katılma çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Araştırmacılarımızı, bildiri başvurularını yaparak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesiyle güçlü uzay vizyonunu dünyayla paylaşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Bakan Kacır'dan araştırmacılara "77. Uluslararası Uzay Kongresi"ne katılma çağrısı

Ankara

Kacır, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin, söz konusu kongreye, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"10 bini aşkın katılımcının yer alacağı bu dev etkinlikte, bilimsel oturumlar, teknoloji tanıtımları ve çok paydaşlı etkileşimlerle uzayın geleceğine dair küresel gündem Türkiye'de şekillenecek. Araştırmacılarımızı, bildiri başvurularını yaparak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesiyle güçlü uzay vizyonunu dünyayla paylaşmaya davet ediyorum. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 28 Şubat 2026."

