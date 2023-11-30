Dolar
28.85
Euro
31.50
Altın
2,036.97
ETH/USDT
2,047.50
BTC/USDT
37,895.00
BIST 100
8,044.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Bakan Kacır: Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini güçlendiriyor, ihracat alanlarımızı genişletiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi hedefiyle hayata geçirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat politikalarımızla Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini güçlendiriyor, ihracat alanlarımızı genişletiyoruz"dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Bakan Kacır: Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini güçlendiriyor, ihracat alanlarımızı genişletiyoruz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın 3. çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydettiğini hatırlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Büyüme oranında 3,4 puanlık katkı yatırım harcamalarındaki artıştan geldi. Makine teçhizat yatırımlarının da etkisiyle yüzde 14,7 büyüyen yatırım harcamalarında son iki yıldaki en güçlü artış görüldü. 13 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürüyoruz. 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefiyle hayata geçirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat politikalarımızla Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini güçlendiriyor, üretim kapasitemizi artırıyor ve ihracat alanlarımızı genişletiyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
Silivri'de etkili olan şiddetli sağanak hasara neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayemiz hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmak
MİT, askeri üslere saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi
Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Bakan Kacır: Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini güçlendiriyor, ihracat alanlarımızı genişletiyoruz

Bakan Kacır: Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini güçlendiriyor, ihracat alanlarımızı genişletiyoruz

Bakan Kacır: Türkiye enerji diplomasisiyle, kaynak ülkeleriyle tüketici arasında güvenli bir köprü vazifesi görüyor

Bakan Kacır: Türkiye'nin istikrarlı büyüme trendini sürdürmek için dijital dönüşüm en önemli başlıklardan biri

Bakan Kacır, ihracatçılarla sanayinin rekabet gücünün artırılmasını görüştü

Bakan Kacır, ihracatçılarla sanayinin rekabet gücünün artırılmasını görüştü
Bakan Kacır: Macaristan ile ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı

Bakan Kacır: Macaristan ile ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı
Bakan Kacır: Teknoparklarımızdaki yurt içi satışlar 318 milyar liraya, ihracat ise 10 milyar dolara ulaştı

Bakan Kacır: Teknoparklarımızdaki yurt içi satışlar 318 milyar liraya, ihracat ise 10 milyar dolara ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet