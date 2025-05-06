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Teknoloji

Bakan Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın "teknopark" ilan edildiğini duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak." ifadesini kullandı.

Zeynep Duyar  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Bakan Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın "teknopark" ilan edildiğini duyurdu

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında konuya ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

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Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın 'teknopark' ilan edildiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şevketiye Mahallesi'ndeki 238 bin 950 metrekarelik alan "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul ek alanı" olarak tespit edildi.

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