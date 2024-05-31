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Ekonomi

Bakan Kacır: Türkiye, güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğünü belirterek, ülkenin, güven veren yatırım ortamı ile emin adımlarla yoluna devam ettiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Bakan Kacır: Türkiye, güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ediyor

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerine yönelik paylaşım yaptı.

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğüne dikkati çeken Kacır, "Böylelikle son 15 çeyrektir kesintisiz büyümemiz sürdü. Bu dönemde sanayinin büyümesi yüzde 4,9, bilgi ve iletişim faaliyetlerinde büyüme yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Türkiye, güven veren yatırım ortamı ile emin adımlarla yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, tüm verilerin Türkiye'nin plan ve programlarının işlediğini teyit ettiğine işaret ederek, verimliliği ve yüksek teknoloji üretimini artırarak ülkenin büyümesini devam ettireceklerini ve kalıcı refah artışını sağlayacaklarını kaydetti.


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