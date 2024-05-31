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Ekonomi

Türkiye büyümede OECD'de birinci, G20'de ikinci

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde, verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye ülkeler arasında birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci en hızlı büyüyen ekonomi oldu.

Mert Davut  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Türkiye büyümede OECD'de birinci, G20'de ikinci

Ankara

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,7 büyüdü.

Bu veriyle ülke, aynı dönemde verisi açıklanan OECD'ye üye ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'yi sıralamada yüzde 3,4 ile Güney Kore, yüzde 2,4 ile İspanya ve yüzde 1,6 ile Meksika takip etti.

G20'de ise en hızlı büyüyen ülke yüzde 7,8 ile Hindistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 5,7 ile Türkiye izlerken, yüzde 5,4 ile Rusya üçüncü, yüzde 5,3 ile Çin dördüncü ve yüzde 5,11 ile Endonezya beşinci sırada yer aldı. G20'de yılın ilk çeyreği itibarıyla Suudi Arabistan ekonomisi yüzde 1,8, Hollanda yüzde 0,7 ve Almanya ile Japonya ekonomisi yüzde 0,2 daraldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilişkin çeyreklik büyüme tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye, bu ülkeler arasında da ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olacak. Birlik üyeleri arasında ekonomisi en çok büyüyen ülke yüzde 4,6 ile Malta oldu. Estonya'nın ise yüzde 2,4 ile ekonomisi en çok daralan ülke olduğu görüldü.

Tahmini veya verisi açıklanan bazı ülkelerin 2024 yılı ilk çeyrekte yıllık bazda büyüme oranları şöyle:

ÜlkelerDeğişim (yüzde)
Türkiye5,7
Hindistan7,8
Rusya*5,4
Çin5,3
Endonezya5,11
Malta4,6
Hırvatistan3,9
Güney Kore*3,4
Litvanya*2,9
ABD2,9
Singapur2,7
İspanya*2,4
Meksika1,6
Fransa*1,1
İtalya0,7
İsviçre0,6
Avro Bölgesi*0,4
Birleşik Krallık*0,2
Almanya-0,2
Japonya-0,2
Hollanda*-0,7
Suudi Arabistan*-1,8
Estonya-2,4

* Tahmini büyüme oranları

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