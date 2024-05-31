Dolar
32.21
Euro
35.04
Altın
2,348.02
ETH/USDT
3,840.80
BTC/USDT
68,864.00
BIST 100
10,550.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

Selcan Bedirhanoğlu  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle belde halkı yeniden sandık başına gidecek
Yargıtayın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında mütalaa açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 5 yıllık aranın ardından yeniden yapılacak
Diyarbakır'daki Dündar Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Benzer haberler

AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6 oldu

Piyasalar gelecek bir hafta boyunca büyüme ve enflasyon verilerine odaklanacak

ECB Başekonomisti Lane: ECB'nin, bu yıl para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekecek

ECB Başekonomisti Lane: ECB'nin, bu yıl para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekecek
TCMB Başkanı Karahan: Türk lirası bazlı mevduatın payı yüzde 45'e yükseldi

TCMB Başkanı Karahan: Türk lirası bazlı mevduatın payı yüzde 45'e yükseldi
Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu açıklandı

Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet