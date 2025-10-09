Dolar
Ekonomi

Bakan Kacır: Sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Bakan Kacır: Sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Söz konusu ayda sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,1 artış kaydettiğine işaret eden Kacır, "İmalat sanayi sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi. Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

