Bakan Kacır: Sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Söz konusu ayda sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,1 artış kaydettiğine işaret eden Kacır, "İmalat sanayi sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi. Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı