Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,205.40
BTC/USDT
85,103.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Kacır, iş kuracaklara 2 milyon liraya kadar destek vereceklerini duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı.

Zeynep Duyar  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Bakan Kacır, iş kuracaklara 2 milyon liraya kadar destek vereceklerini duyurdu

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı"nın detaylarını paylaştı.

Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık. 2025 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025."

Geçen yıl 3 dönem başvuru alındı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği'nde 2024 yılı 3. dönem başvuru süreçlerinin tamamlandığı hatırlatıldı.

Bu yılın ilk başvurularının ise 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024'te gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları 1-30 Ağustos'ta, 3. dönem başvuruları ise 1-31 Aralık 2024'te gerçekleşti. İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 660 milyon lira, 2. dönemde 543 projeye 725 milyon lira, 3. başvuru döneminde ise 567 projeye 815 milyon lira olmak üzere, toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira destek sağlandı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'dan liseli öğrencilerin gönderdiği atkılar, Rasulayn'da görevli askerlere teslim edildi
Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü ülkesidir
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı

Benzer haberler

Bakan Kacır, iş kuracaklara 2 milyon liraya kadar destek vereceklerini duyurdu

Bakan Kacır, iş kuracaklara 2 milyon liraya kadar destek vereceklerini duyurdu

Reel sektöre yönelik 50 milyar liralık kredi hacmi oluşturacak yeni kefalet paketi geliyor

Çiftçilere 4,3 milyar lirayı aşan destek ödemesi bugün yapılacak

Bedensel engelli genç, devlet desteğiyle besici oldu

Bedensel engelli genç, devlet desteğiyle besici oldu
KOSGEB'den deprem bölgesindeki KOBİ'lere 37 milyar liralık destek

KOSGEB'den deprem bölgesindeki KOBİ'lere 37 milyar liralık destek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Londra'da yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Londra'da yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet