Dolar
28.93
Euro
31.68
Altın
2,015.55
ETH/USDT
2,007.90
BTC/USDT
36,950.00
BIST 100
8,121.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor
logo
Ekonomi

Bakan Kacır, ihracatçılarla sanayinin rekabet gücünün artırılmasını görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ihracatçılarla katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayinin rekabet gücünü yükseltme konularında yürüttükleri çalışmaları istişare ettiklerini bildirdi.

Zeynep Duyar  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Bakan Kacır, ihracatçılarla sanayinin rekabet gücünün artırılmasını görüştü

Ankara

​​​​​​​Kacır; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na dair X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

"İhracat, rekabet gücü demek, yatırım demek, üretim ve istihdam demek. 255 milyar dolara erişen ihracatımızın 240 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşuyor. TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda ihracatçılarımızla birlikteydik. Katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayimizin rekabet gücünü yükseltme konusunda yürüttüğümüz çalışmaları istişare ettik. Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat ve TİM ailesine ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY Teknik AŞ, SWISS Hava Yollarının uçaklarının bakımını yapacak
İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın öldürülmesi davasında Yargıtay cezaları onadı
"Başakşehir'deki aç kurtlar" gerçekte Çekoslovak kurt köpeği çıktı
Anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazaya "ömrünü tamamlamış" araç neden olmuş
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Bakan Kacır, ihracatçılarla sanayinin rekabet gücünün artırılmasını görüştü

Bakan Kacır, ihracatçılarla sanayinin rekabet gücünün artırılmasını görüştü

Bakan Kacır: Macaristan ile ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı

Ayağı çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıyan vefakar küçük abla o anları anlattı

Bakan Kacır: Teknoparklarımızdaki yurt içi satışlar 318 milyar liraya, ihracat ise 10 milyar dolara ulaştı

Bakan Kacır: Teknoparklarımızdaki yurt içi satışlar 318 milyar liraya, ihracat ise 10 milyar dolara ulaştı
Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak
Bakan Kacır: Türkiye bugün kritik teknolojilerin pazarı değil, bu teknolojileri üretebilen bir ülke konumuna geldi

Bakan Kacır: Türkiye bugün kritik teknolojilerin pazarı değil, bu teknolojileri üretebilen bir ülke konumuna geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet