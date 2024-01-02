Bakan Kacır, ihracat kilogram birim değerinin yüzde 8,8 yükseldiğini bildirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dış ticaret açığının, 2022'ye göre yüzde 3,2 oranında gerilediğini belirterek, "İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8’lik yükselişle 1,6 dolara çıktı." ifadesini kullandı.
Ankara
Sosyal medya hesabından 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Kacır, şunları kaydetti:
2023 yılı ihracatımız 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 2, 2024
Dış ticaret açığımız, geçen yıla göre %3,2 oranında geriledi.
İhracatımızın kilogram birim değeri %8,8’lik yükselişle 1,6 dolara çıktı. #MilliTeknolojiHamlesi ile… pic.twitter.com/b6D7EjjNI2
"2023 yılı ihracatımız 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Dış ticaret açığımız, geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8’lik yükselişle 1,6 dolara çıktı. Milli Teknoloji Hamlesi ile ihracatımızın değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Küresel üretim üslerinden biri olan Türkiye sanayisi, ihracatımızın lokomotifi olmayı sürdürecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.