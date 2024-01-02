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Ekonomi

Bakan Kacır, ihracat kilogram birim değerinin yüzde 8,8 yükseldiğini bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dış ticaret açığının, 2022'ye göre yüzde 3,2 oranında gerilediğini belirterek, "İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8’lik yükselişle 1,6 dolara çıktı." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Bakan Kacır, ihracat kilogram birim değerinin yüzde 8,8 yükseldiğini bildirdi

Ankara

Sosyal medya hesabından 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"2023 yılı ihracatımız 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Dış ticaret açığımız, geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8’lik yükselişle 1,6 dolara çıktı. Milli Teknoloji Hamlesi ile ihracatımızın değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Küresel üretim üslerinden biri olan Türkiye sanayisi, ihracatımızın lokomotifi olmayı sürdürecek."

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