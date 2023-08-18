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Ekonomi, Teknoloji

Bakan Kacır, Hindistan'da Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini anlattı

Bakan Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanlar Toplantısı için gittiği Hindistan’da düzenlenen “Dijital İnovasyon İttifakı Paneli”nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda kaydettiği ilerlemelere ilişkin bilgi verdi.

Zeynep Duyar  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Bakan Kacır, Hindistan'da Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini anlattı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, G20 Dijital Ekonomi Bakanlar Toplantısı, 2023 dönem başkanı Hindistan'ın ev sahipliğinde 18-19 Ağustos tarihlerinde Bangalore şehrinde düzenleniyor.

Kacır, program kapsamında G20 üyesi ülkelerin önde gelen start-up'larını ve yatırımcılarını bir araya getiren "Dijital İnovasyon İttifakı Paneli"nde, Türkiye'deki fırsatlar ve ülkenin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda gösterdiği ilerlemelere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye'nin sağlık, eğitim, finansal teknolojiler, döngüsel ekonomi alanında önde gelen ve Dijital İnovasyon İttifakı'na katılan "Güvenli Dijital Altyapı: Techsign", "Tarım Teknolojileri: Move On", "Eğitim Teknolojileri: Düşyeri", "Finansal Teknolojiler: Macellan", "Sağlık Teknolojileri: Kuartismed" ve "Döngüsel Ekonomi: Nivago" start-up'larıyla da görüşen Kacır'a, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik etti.

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