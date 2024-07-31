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Ekonomi

Bakan Kacır: Güven ve istikrar içinde yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bu yıl cari açığın, milli gelirin yüzde 2'si düzeyine ineceğini belirterek, "Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz." dedi.

Seda Tolmaç  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Bakan Kacır: Güven ve istikrar içinde yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin cari açığının kapanmasının ekonomi programındaki ana unsurlardan olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açık, milli gelirimizin yüzde 2'si düzeyine inecek. Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz."

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