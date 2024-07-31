Bakan Kacır: Güven ve istikrar içinde yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bu yıl cari açığın, milli gelirin yüzde 2'si düzeyine ineceğini belirterek, "Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.
Ekonomi programımızda cari açığın kapanması ana unsurlardan biri.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 31, 2024
Azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açık milli gelirimizin %2’si düzeyine inecek.
Güven ve istikrar içinde,
Yatırım, İstihdam, Üretim, İcat ve İhracat rotasında
Kalkınma… https://t.co/F671hWlali
Türkiye'nin cari açığının kapanmasının ekonomi programındaki ana unsurlardan olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:
"Azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açık, milli gelirimizin yüzde 2'si düzeyine inecek. Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.