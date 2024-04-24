Bakan Kacır: Daha adil bir dünya adına Türkiye'mizin değerlerini her mecrada paylaşmaya devam edeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bilim ve Teknoloji Politikaları Bakanlar Toplantısı için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını sürdürüyor.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hırvatistan Bilim ve Eğitim Bakanı Radovan Fuchs, Almanya Eğitim ve Bilim Bakanı Bettina Stark-Watzinger ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile ikili görüşmeler yaptı, "Kesinti Dönemlerinde Geçişler İçin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları" başlıklı açılış oturumuna katıldı.
📍Paris— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 24, 2024
OECD Bilim ve Teknoloji Politikaları Bakanlar Toplantısı marjında OECD Genel Sekreteri Sayın @MathiasCormann ile bir araya geldik.
Sayın Cormann, Türkiye’nin OECD’nin çalışmalarına sunduğu katkıdan sitayişle bahsetti.
Türkiye olarak, iş birliğimizi derinleştirme… pic.twitter.com/DVYGkaF7ZI
Kacır, görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"OECD Bilim ve Teknoloji Politikaları Bakanlar Toplantısı marjında OECD Genel Sekreteri Sayın Mathias Cormann ile bir araya geldik. Sayın Cormann, Türkiye'nin OECD'nin çalışmalarına sunduğu katkıdan sitayişle bahsetti. Türkiye olarak işbirliğimizi derinleştirme hususunda kararlı olduğumuzu bildirdik. Daha adil bir dünya adına Türkiye'mizin değerlerini her mecrada paylaşmaya devam edeceğiz."
Bakan Kacır, temaslarına bugün de devam edecek.
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