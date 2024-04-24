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Ekonomi

Bakan Kacır: Daha adil bir dünya adına Türkiye'mizin değerlerini her mecrada paylaşmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bilim ve Teknoloji Politikaları Bakanlar Toplantısı için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını sürdürüyor.

Zeynep Duyar  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Bakan Kacır: Daha adil bir dünya adına Türkiye'mizin değerlerini her mecrada paylaşmaya devam edeceğiz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hırvatistan Bilim ve Eğitim Bakanı Radovan Fuchs, Almanya Eğitim ve Bilim Bakanı Bettina Stark-Watzinger ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile ikili görüşmeler yaptı, "Kesinti Dönemlerinde Geçişler İçin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları" başlıklı açılış oturumuna katıldı.

Kacır, görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"OECD Bilim ve Teknoloji Politikaları Bakanlar Toplantısı marjında OECD Genel Sekreteri Sayın Mathias Cormann ile bir araya geldik. Sayın Cormann, Türkiye'nin OECD'nin çalışmalarına sunduğu katkıdan sitayişle bahsetti. Türkiye olarak işbirliğimizi derinleştirme hususunda kararlı olduğumuzu bildirdik. Daha adil bir dünya adına Türkiye'mizin değerlerini her mecrada paylaşmaya devam edeceğiz."

Bakan Kacır, temaslarına bugün de devam edecek.


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