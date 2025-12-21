Dolar
Ekonomi

Bakan Kacır, Bağcılar'da buldukları altın dolu çantayı sahibine teslim eden çocukları ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile birlikte Bağcılar'da, yolda buldukları ve içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde altın olan çantayı sahibine ulaştıran çocukları ziyaret etti.

Zeynep Duyar  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Bakan Kacır, Bağcılar'da buldukları altın dolu çantayı sahibine teslim eden çocukları ziyaret etti

Ankara

Bakan Kacır, NSosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüleri paylaştı.

İstanbul Bağcılar'da yolda buldukları içi altın dolu bir çantayı sahibine ulaştırmayı başaran Samir Hasanova (13) ve Selim Bayhan'ı (12) ve ailelerini tebrik eden Kacır, şöyle konuştu:

"Biz sizi internette gördük. Maalesef hep olumsuz şeyler haber oluyor. Böyle güzel bir şeyin olması, duyulması olması benim çok hoşuma gitti. Böyle pırıl pırıl gençlerin olmasından çok mutlu olduk. Biz de sizinle gurur duyduk. Hayat boyu doğru dürüst şekilde yola devam edersiniz inşallah."

Görüşmenin ardından Bakan Kacır, çocuklara diz üstü bilgisayarın yanı sıra TEKNOFEST montu da hediye etti.

Kemalpaşa Mahallesi'nde yolda yürürken içinde altın olan çantayı bulan 2 çocuk, çantayı çevredeki bir esnafa götürmüştü.

Esnaf çantanın içinde bulunan kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etmiş, esnaf ve 2 çocuk, kuyumcuya giderek altınları sahibine teslim etmişti.

Bulunan çantanın içindeki altınların yaklaşık değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu, altınların sahibinin çocuklara ödül verdiği öğrenilmişti.

Öte yandan, çocukların ve esnafın çantanın sahibini bulmak için bir kuyumcuya girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

