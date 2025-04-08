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Ekonomi

Bakan Kacır: 160 OSB'de toplam 1022 yatırım yeri için 2 bin 17 sanayicimiz başvuru yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6 ayda 160 organize sanayi bölgesinde (OSB) toplam 11,5 milyon metrekare büyüklüğe sahip 1022 yatırım yeri için 2 bin 17 sanayicinin başvuru yaptığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Bakan Kacır: 160 OSB'de toplam 1022 yatırım yeri için 2 bin 17 sanayicimiz başvuru yaptı

Ankara

​​​​​​​Kacır, yazılı açıklamasında, geçen yıl devreye alınan OSB Uygulama Yönetmeliği ile ilgili değerlendirmede bulundu.

OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım yerlerini çevrim içi ortamda sanayicilerin başvurusuna sunmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "6 ayda 160 OSB'de toplam 11,5 milyon metrekarelik büyüklüğe sahip 1022 yatırım yeri için 2 bin 17 sanayicimiz başvuru yaptı." ifadesini kullandı.

Kacır, 34 OSB'de 26,9 milyon metrekarelik alan için 888 sanayicinin ön tahsis başvurusu gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ayki ilanımızda 115 OSB'de 16 milyon 959 bin metrekarelik 1072 yatırım yeri tahsis başvurusuna, 23 OSB'de 6 milyon 917 bin metrekarelik alan ise ön tahsis başvurusuna açıldı. Sanayicimizin önünü açıyor, üretim gücümüzü büyütüyoruz."

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