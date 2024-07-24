Dolar
32.84
Euro
35.66
Altın
2,425.69
ETH/USDT
3,448.30
BTC/USDT
67,074.00
BIST 100
11,051.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan, SGK'ye prim borcu olan belediyelerle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Özcan Yıldırım  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Bakan Işıkhan'dan, SGK'ye prim borcu olan belediyelerle ilgili açıklama

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK tarafından 16 milyon emeklinin aylıklarının ödenmesi ile 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarının karşılanmasında en önemli gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı
RTÜK'ten "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı yapıma ceza
Türkiye'den, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki faaliyetlere ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Bakan Işıkhan'dan, SGK'ye prim borcu olan belediyelerle ilgili açıklama

Bakan Işıkhan'dan, SGK'ye prim borcu olan belediyelerle ilgili açıklama

Emekli Sandığından aylık alanların zam farkı 26 Temmuz'da ödenecek

Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin refahını artırmak için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz

İŞKUR "Açık İş İstatistikleri Araştırması" sonuçları açıklandı

İŞKUR "Açık İş İstatistikleri Araştırması" sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet