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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan "İŞKUR Gençlik Programı" açıklaması: Türkiye genelinde 435 bin 825 başvuru yapılmış durumda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin, "Türkiye genelinde 435 bin 825 başvuru yapılmış durumda. 4 yıl içinde ise Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyon gencimizi istihdamla buluşturmuş olacağız." dedi.

Sefa Bilgitekin  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Bakan Işıkhan'dan "İŞKUR Gençlik Programı" açıklaması: Türkiye genelinde 435 bin 825 başvuru yapılmış durumda Fotoğraf: Akın Çeliktaş - AA

Ankara

Bakan Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen iftar programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Ardından açıklamalarda bulunan Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi'nin açıklandığı haftada İŞKUR Gençlik Programı'nın da duyurulduğunu anımsattı.

İŞKUR Gençlik Programı'nın genç istihdamının artırılması sürecinde çok önemli bir program olduğunu vurgulayan Işıkhan, programa bu yıl için 200 bin öğrenci kontenjanı ayırdıklarını belirtti.

Hacettepe Üniversitesinde kuraların çekildiğinin bilgisini veren Işıkhan, kayıtların başlayacağını söyledi.

Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın temel amacının üniversitedeki öğrencilerin akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına geçiş yapmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

"2025'in sonunda 200 bin öğrencimiz bu programımızdan faydalanmış olacak"

İŞKUR'un yaptığı araştırmalarda, gençlerin, "Neden işsiz kalıyorsunuz?" sorusuna, özel sektörde "tecrübeniz yok" diye geri çevrildikleri yanıtını verdiğini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu yüzden gençler iş piyasasına giremiyorlar. Biz iş tecrübesizliğini ortadan kaldırdık. Öğrencilerimize akademik eğitimleri sürdürürken günlük 1083 liralık cep harçlıklarını vereceğiz. 2025'in sonunda 200 bin öğrencimiz bu programımızdan faydalanmış olacak. Türkiye genelinde 435 bin 825 başvuru yapılmış durumda. 4 yıl içinde ise Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyon gencimizi istihdamla buluşturmuş olacağız."

Program kapsamında öğrencileri iş gücüne hazırlayacaklarını belirten Işıkhan, "Bu programın temelinde eğitim var. Özellikle üniversite eğitimlerinden sonra çalışma hayatına girecekleri zaman mülakat teknikleri, CV hazırlama, finansal okur yazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği ile stresle başa çıkma gibi eğitimler alacaklar. Öğrenciler kendi zamanlarını kendileri belirleyecekler." diye konuştu.

Işıkhan, gençlerin üniversitede kamu hizmetinin yürütüldüğü her alanda çalışmalarını gerçekleştirebileceklerini, ancak ağır tehlikeli işlerde çalışmalarına izin vermeyeceklerini kaydetti.

KYK burslarından faydalanan öğrencilerin programa başvuru yapabileceğini bildiren Işıkhan, uzaktan ve açıköğretim fakültelerinde okuyan öğrencilerin ise programdan yararlanamayacağını söyledi.


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