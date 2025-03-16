Bakan Işıkhan: Teşviklerimizle, desteklerimizle iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Teşviklerimizle, finansman desteklerimizle, vergi avantajlarımızla ve sanayi politikalarımızla iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.
Mersin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında, ramazan ayında dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin şehri Mersin'de buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Mersin'in tarihi boyunca ticaretin, tarımın ve sanayinin kesişim noktası olduğunu dile getiren Işıkhan, "Bereketli toprakları, lojistik avantajları, limanı, sanayisi, turizmi ve girişimci ruhuyla Mersin, ülkemizin ekonomik büyüme hikayesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu potansiyeli daha da ileriye taşımak, üretimi, yatırımı ve istihdamı artırmak bizim öncelikli hedefimizdir." ifadelerini kullandı.
Işıkhan, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldikleri programda, sahadaki ihtiyaçları, beklentileri ve hedefleri daha yakından konuşacaklarını anlattı.
Mersin'in iş gücü rakamları
Kentte iş gücünün her geçen gün daha da genişlediğini belirten Işıkhan, "Bugün itibarıyla Mersin'de 146 bin 948 kayıtlı çalışanımız, 50 bin 538 kayıtlı iş arayanımız bulunmaktadır. Açık iş sayımız 50 bin 388 olmuştur. Geçtiğimiz yıl ise 31 bin 796 vatandaşımızı işe yerleştirdik." diye konuştu.
Işıkhan, kadın ve genç istihdamına önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"2024 yılı itibarıyla 7 bin 668 kadını iş gücüne kazandırdık. Gençlerimizin iş hayatına daha güçlü bir giriş yapması için özel projeler yürütüyoruz ve bu kapsamda 10 bin 475 gencimizi istihdama kattık. Engelli bireylerimizin de üretim süreçlerine daha fazla katılım sağlaması için özel teşvik mekanizmalarımızı devreye aldık. Geçen yıl 1233 engelli vatandaşımızı işe yerleştirdik."
İstihdamda en kritik başlıklardan birinin mesleki eğitim olduğunu ifade eden Işıkhan, nitelikli eleman açığını kapatmak için sanayi ve iş dünyasıyla işbirliğini artıracaklarını anlattı.
Bakan Işıkhan, Mersin'in lojistik ve sanayi gücünü büyütecek her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Teşviklerimizle yeni iş alanları oluşturuyor, mevcut iş yerlerini büyütüyor ve şehrimizin rekabet gücünü artırıyoruz. Özellikle Mersin Limanı'nın sağladığı avantajları en iyi şekilde kullanarak sanayi üretimimizi artıracak yatırımları destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Tarım ve gıda sanayisinde sahip olduğumuz yüksek potansiyeli daha da büyütmek adına teşviklerimizi ve desteklerimizi sürdüreceğiz."
Kentin narenciye, seracılık, bakliyat ve hayvancılıkta büyük ihracat potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Işıkhan, bu alanlardaki yatırımları daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Işıkhan, şöyle devam etti:
"Yenilenebilir enerji, lojistik, turizm ve teknoloji alanlarında Mersin'i bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz çünkü biliyoruz ki Mersin'in potansiyeli, sadece Türkiye ile sınırlı değildir. Akdeniz'in en önemli ekonomik merkezlerinden biri olma yolunda da hızla ilerlemektedir."
"17 bin 177 iş yerini ziyaret ederek birebir görüşmeler gerçekleştirdik"
İş dünyasının önünü açacak her türlü destek mekanizmasını güçlendirmeye gayret edeceklerini dile getiren Işıkhan, "2024 itibarıyla 17 bin 177 iş yerini ziyaret ederek birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Sorunları doğrudan sahada tespit ediyor, çözümlerimizi hızla uygulamaya koyuyoruz." dedi.
Bakan Işıkhan, kenti büyütmek ve yeni istihdam alanları açmak için hep birlikte çalışma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
"Hükümet olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için iş dünyamızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Teşviklerimizle, finansman desteklerimizle, vergi avantajlarımızla ve sanayi politikalarımızla iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki Türkiye ekonomisinin yükselmesinin, girişimcilerimizin, sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın başarısı ile mümkündür."
Ramazan ayında, toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiğini belirten Işıkhan, "Mersin, bu ülkenin sanayi, tarım ve lojistik gücü olarak Türkiye'nin dinamosu olmaya devam edecek. Bize düşen, bu şehri daha fazla kalkındırmak, daha fazla yatırım çekmek, iş imkanı sağlamak ve daha güçlü bir ekonomi inşa etmektir." diye konuştu.
Işıkhan, Mersin'de liman işçileriyle iftarda buluştu
Bakan Işıkhan, Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, işçilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Ramazanda dayanışmanın ve paylaşmanın güçlü şekilde hissedildiğini belirten Işıkhan, "İftar sofrasında buluşmamız da aslında bu dayanışmanın, birlik ruhunun tezahürüdür. Aynı sofraya oturuyor, lokmayı bölüşüyor, dualarda buluşuyoruz. Bu birlik ve beraberlik, bizi daha güçlü kılan bir özelliğimizdir. Rabbim birliğimizi daim eylesin." diye konuştu.
Işıkhan, Mersin'in tarih boyunca ticaretin, sanayinin ve tarımın kesiştiği bir şehir olduğunu, bugün bu görevini daha da ileriye taşıdığını anlattı.
"Mersin Limanı Türkiye ekonomisinin de en stratejik noktalarından bir tanesidir"
Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden Mersin'in, Türkiye'nin ihracat ve ithalatında kritik rol üstlendiğini dile getiren Işıkhan, "Mersin Limanı, sadece Mersin'in değil Türkiye ekonomisinin de en stratejik noktalarından bir tanesidir." ifadesini kullandı.
Kentte 146 bin kayıtlı çalışanın olduğunu, geçen yıl 31 bin vatandaşı işe yerleştirdiklerini anlatan Işıkhan, "Bu rakamlar Mersin'in Türkiye ekonomisine sağladığı katkının en somut göstergelerinden bir tanesidir. İş gücümüz her geçen gün büyüyor, ekonomimizin dinamikleri de daha da güçleniyor. Özellikle kadın ve genç istihdamına büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Liman işçilerine seslenen Işıkhan, şöyle konuştu:
"Sizlerin emeği ve alın teri, ülkemizin küresel ticaretteki gücünü her geçen gün daha da artırmaktadır. En büyük önceliğimiz, sizlerin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek, daha güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlamak olacaktır çünkü biliyoruz ki bu limanda harcanan her emek, Türkiye ekonomisinin kalkınmasına katkı sunuyor. Katkılarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden."
"Teşviklerimizi sürdürüyoruz"
Işıkhan, hükümet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iş dünyasının önünü açacak her türlü desteği vermeye gayret ettiklerinin altını çizdi.
Ziyaret ettikleri iş yerlerinde sorunları tespit edip çözümleri hızla hayata geçirdiklerini vurgulayan Işıkhan, "Mersin Limanı'nın sağladığı avantajları en iyi şekilde kullanarak sanayi üretimimizi artıracak yeni yatırımları çok önemsiyoruz. Lojistik altyapımızı güçlendirmek, sanayi ve ihracat kapasitemizi artırmak için hükümet olarak stratejik adımlar atıyoruz. Tarım ve gıda sanayisinde sahip olduğumuz yüksek potansiyeli büyütmek için de teşviklerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Işıkhan, Mersin'in potansiyelinin daha da gelişmesi için üretici ve ihracatçıların yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti.
"Bizler, hep birlikte üretecek, büyüyecek ve Türkiye'yi daha güçlü bir ekonomiye, geleceğe sizlerle birlikte taşıyacağız. Mersin, lojistik gücü, sanayisi, tarımı ve girişimcisiyle Türkiye’nin üretim dinamosu olmaya devam edecektir. Bizlere düşen, bu şehri daha da kalkındırmak, daha fazla yatırım çekmek, daha fazla iş imkanı sunmak ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi güçlü yarınlara taşımak olacaktır."
İftar programına Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ile liman işçileri katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.