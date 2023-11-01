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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödeme Kasım'ın 15'ini geçmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Bakan Işıkhan: Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödeme Kasım'ın 15'ini geçmeyecek

Ankara

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." diye cevapladı.

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