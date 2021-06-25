Bakan Elvan: Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor
Gaziantep
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma” programında yaptığı konuşmada "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek." açıklamasında bulundu.
Elvan, şöyle devam etti:
"Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız."
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