Bakan Dönmez'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılına ilişkin değerlendirme
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk iki yılında enerji alanında hayata geçirilen projelerin ve kırılan rekorların, sektörün enerjisini daima yüksek tuttuğunu bildirdi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk iki yılında hayata geçirdiğimiz projeler ve kırdığımız rekorlar, enerjimizi daima yüksek tuttu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, ayrıca Twitter hesabından söz konusu dönemde enerji sektöründe gerçekleştirilen projeleri anlatan bir video paylaşımında bulundu. Videoda, elektrik, doğal gaz, maden ve nükleer enerji alanında yapılan yenilikler ile rakamlarla üretim ve tüketim verilerine yer verildi.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk iki yılında hayata geçirdiğimiz projeler ve kırdığımız rekorlar enerjimizi daima yüksek tuttu.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) July 21, 2020
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın güçlü desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/ZXuxvx5zWp