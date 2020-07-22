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Ekonomi

Bakan Dönmez'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılına ilişkin değerlendirme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk iki yılında enerji alanında hayata geçirilen projelerin ve kırılan rekorların, sektörün enerjisini daima yüksek tuttuğunu bildirdi.

Büşranur Begçecanlı   | 22.07.2020
Bakan Dönmez'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılına ilişkin değerlendirme

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk iki yılında hayata geçirdiğimiz projeler ve kırdığımız rekorlar, enerjimizi daima yüksek tuttu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, ayrıca Twitter hesabından söz konusu dönemde enerji sektöründe gerçekleştirilen projeleri anlatan bir video paylaşımında bulundu. Videoda, elektrik, doğal gaz, maden ve nükleer enerji alanında yapılan yenilikler ile rakamlarla üretim ve tüketim verilerine yer verildi.

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