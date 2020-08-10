Bakan Dönmez 'Oruç Reis'in çalışma yapacağı alana ulaştığını' açıkladı

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Ekonomi

Bakan Dönmez: Oruç Reis Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi.

Murat Temizer   | 10.08.2020
Bakan Dönmez: Oruç Reis Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerini kullandı.

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