Dolar
41.39
Euro
48.76
Altın
3,727.38
ETH/USDT
4,188.10
BTC/USDT
112,988.00
BIST 100
11,532.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TKİ, üretimin tamamlandığı maden sahalarına GES kuruyor

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) işlettiği maden sahaları, ömürlerini tamamlayınca güneş enerjisi santralleri (GES) ile ekonomiye geri kazandırılıyor.

Başak Erkalan  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
TKİ, üretimin tamamlandığı maden sahalarına GES kuruyor

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık, sürdürülebilir çevre ve enerji politikaları doğrultusunda maden sahalarına yönelik önemli bir dönüşüm projesine imza atıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Proje çerçevesinde TKİ'ye bağlı Manisa Soma'daki Ege Linyitleri İşletmesi ve Çanakkale'deki Çan Linyitleri İşletmesi'nde üretimin sonlandığı maden sahalarında güneşten elektrik üretiliyor. Manisa'da 5 megavat kapasiteli lisanssız GES, Çanakkale'de ise 5 megavat kapasiteli şebeke bağlantılı GES, elektrik üretimine devam ediyor.

Toplam 10 megavat kurulu güce sahip bu iki santralde yıllık 18 milyon kilovatsaatlik elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. İşletmeler, üretilen bu elektriği öz tüketimleri için kullanıyor.

Ayrıca, Tavşanlı ve Afşin'de yeni GES sahalarının kurulması için hazırlıklar devam ediyor. Kütahya'daki santralin 5, Kahramanmaraş'taki santralin ise 9 megavat kapasiteli olması planlanıyor.

Kurulumu tamamlanacak yeni GES sahalarıyla, 2026'da proje kapsamındaki toplam kurulu gücün 24 megavata ulaşması, böylece yıllık yaklaşık 41 milyon kilovatsaatlik elektrik üretilmesi hedefleniyor.

GES kurulumlarına devam eden TKİ, ömrünü tamamlayan maden sahalarını yeniden ağaçlandırmak için çalışıyor. TKİ, 2024'te 6 bin 265 hektar alanda değişik türlerden toplam 12 milyon 83 bin 984 ağaç dikti. Böylece karbon emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine de katkı sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda eşyalara zarar verdiği belirlenen 6 zanlı adliyede
Adalet Bakanı Tunç Antalya'daki Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde konuştu
Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Benzer haberler

TKİ, üretimin tamamlandığı maden sahalarına GES kuruyor

TKİ, üretimin tamamlandığı maden sahalarına GES kuruyor

Milli Hızlı Tren güneş enerjisiyle üretiliyor

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü ağustosta 74 bin megavatı geçti

Madencilerden OVP adımlarına tam destek

Madencilerden OVP adımlarına tam destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet