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Ekonomi

Bakan Dönmez: Karadeniz gazını nisanda Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının nisanda Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirileceğini bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını nisanda Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dönmez sahadaki çalışmaları incelemek ve gelinen son nokta hakkında bilgi almak için Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti.

Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile görüşmesinin ardından sahada incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, projenin ilk fazında sona yaklaşıldığını belirterek, "Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz." ifadelerini kullandı.

22.03.2023

Dönmez, sahada çalışmaların hızla devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Acımız halen taze. Depremde birçok insanımızı kaybettik. Ama yaraları süratle sarmaya çalışıyoruz. Yaraları sararken bir taraftan da Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için daha önceden başlattığımız projeleri hayata geçirmek için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Bu tip projeler 85 milyon insanımızın ortak projeleridir. Bu değerler, bu varlıklar 85 milyon insanımızın, gencinden yaşlısına, ortak malıdır. Ekibimiz de çalışanlarımız da bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyorlar."​​​​​​​

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