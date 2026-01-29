Dolar
43.42
Euro
51.95
Altın
5,259.58
ETH/USDT
2,823.10
BTC/USDT
84,908.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de bulunan Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldi.

Seda Tolmaç  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Bakan Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile görüştü

Ankara

Bolat, NSosyal hesabından, Bakanlık'ta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kudratov ile Türkiye-Özbekistan ticaret ve yatırım ilişkilerinin mevcut durumu ile işbirliğini daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, karşılıklı ticaret hacminin artırılması, yatırımların teşviki, sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi ve lojistik konuları başta olmak üzere kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak kardeş Özbekistan ile karşılıklı kazanç esasına dayalı, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik ortaklığı daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile bir araya geldi
Kağıthane'de cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Antalya'da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz
Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile görüştü

Bakan Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile görüştü

Türkiye-Macaristan 2. Dönem JETCO Toplantısı Budapeşte'de yapıldı

Türkiye'yi yılın ikinci ayında yoğun ekonomi ajandası bekliyor

Bakanlar Bolat ve Kacır, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Devlet Bakanı Enoh ile görüştü

Bakanlar Bolat ve Kacır, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Devlet Bakanı Enoh ile görüştü
Bakan Bolat: Dünyanın 138 ülkesinde Türk müteahhitlerinin eserleri var

Bakan Bolat: Dünyanın 138 ülkesinde Türk müteahhitlerinin eserleri var
Bakan Bolat'ın Macaristan ziyareti iki ülke işbirliklerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak

Bakan Bolat'ın Macaristan ziyareti iki ülke işbirliklerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet