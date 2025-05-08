Bakan Bolat: Irak ile ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşması için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak arasındaki ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşması için yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladığını aktardı.
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Erdoğan ve Sudani başkanlıklarında ikili ve heyetlerarası toplantılar yapılacağına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:
"Bu toplantıların, son yıllarda siyasi, ekonomik, güvenlik ve ticari alanlarda hızla gelişmekte olan Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasına önemli katkılar sağlayacağı inancındayım. Türkiye ve Irak olarak 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak, karşılıklı yatırımları artırmak, Kalkınma Yolu Projesi ve yeni sınır kapıları ile bağlantımızı, ticaretimizi daha da güçlü hale getirmek için yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Esenboğa Havalimanında karşıladık.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 8, 2025
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Irak Başbakanı Sayın es-Sudani başkanlıklarında gerçekleşecek ikili ve… pic.twitter.com/LG8cUREZmo
Bolat, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı yapmasını temenni ettiğini de bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.