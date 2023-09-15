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Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan nükleer santral görüşmelerine ve yenilenebilir enerjiye ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya, Çin ve Güney Kore ile yürütülen nükleer santral görüşmelerine ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duygu Alhan  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Bakan Bayraktar'dan nükleer santral görüşmelerine ve yenilenebilir enerjiye ilişkin açıklama

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktar'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Çin ile yürütülen nükleer santral görüşmelerinde çok önemli bir noktaya geldik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor. Sinop'ta planlanan 2. nükleer santral için Ruslarla görüşmelerimiz sürüyor. Aynı zamanda Güney Kore ile de temastayız. Türkiye'nin bu konuda önceliği daha fazla teknoloji transferi ve yerlileştirme."

Bayraktar, küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda da görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "2050 yılına kadar 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri sistemimize ekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Yenilenebilir enerji konusunda büyük bir potansiyelimiz var"

Yenilenebilir enerji konusunda, özellikle güneş ve rüzgarda büyük bir potansiyelin olduğu bilgisini paylaşan Bayraktar, şunları kaydetti:

"2035'e kadar, 42 bin megavat güneş, 18 bin megavat rüzgar, 5 bin megavat offshore rüzgar enerji santrali planlıyoruz."


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